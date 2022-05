Fiorentina-Roma a confronto: la rosa viola vale 237 mln mentre quella giallorossa 369

Soldi, ingaggi, potenzia finanziaria. Fiorentina – Roma è anche questo, ovvero i due club allo specchio dei milioni di euro che raccontano il valore dei due club.Subito un dato definitivo ed eloquente: la rosa viola vale 237 milioni mentre quella giallorossa si assesta a quota 369. Un ulteriore salto in avanti della quotazione è previsto e prevedibile in caso di vittoria della Conference League.Andiamo in panchina. Portare Mourinho a Roma ha spinto (e convinto) la società a investire sul tecnico in modo pesante. L’ingaggio è di 7 milioni netti a campionato per tre stagioni. Totale, euro più euro meno, circa 22 milioni (lordi).

Contratto di Italiano: due le stagioni sulla panchina viola per un ingaggio di un milione.I prezzi dei cartellini. Prendiamo i portieri. Rui Patricio (uomo di Mou) ha un prezzo importante, 8 milioni con tendenza al rialzo. Nella Fiorentina, l’attuale titolare è Terracciano. Valore di mercato, 1,5 milioni.Fra i gioielli della Roma ci sono ovviamente Abraham e Zaniolo. Il primo costa non meno di 45 milioni, per il secondo una eventuale base d’asta partirà da una cifra assolutamente elevata: 33 milioni. Nella Fiorentina il pezzo pregiato è Nico Gonzalez (24 milioni), poi ecco Cabral che ancora non ha visto rivalutare il suo cartellino ’fermo’ alla quotazione del Basilea: 15 milioni. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, BORJA VALERO: “SARÀ DIFFICILE NON PIANGERE, A FIRENZE IL MEGLIO DELLA MIA CARRIERA, MANCHERÀ SOLO PIZARRO”