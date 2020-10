CorSport, la Fiorentina ritrova Pulgar che mette nel mirino lo Spezia, ottima notizia per Amrabat

Adesso Beppe Iachini può contare anche su Erick Pulgar ed è un rinforzo non da poco per mille ragioni. Il conto alla rovescia l’ha fatto partire lo stesso Pulgar con un messaggio affidato ai social che non dà adito ad interpretazioni di sorta: l’ex Bologna ha messo lo Spezia nel mirino come primo passaggio, e se convocazione sarà come sembra, da lì in poi inizierà il reinserimento tattico. Pulgar si riprenderà la Fiorentina dentro un reparto che è cambiato rispetto all’ultima stagione e che ha bisogno di ritocchi e aggiustamenti per arrivare alla quadratura del cerchio: lui, che regista non è nel senso stretto del ruolo, potrebbe invece diventare l’equilibratore per consentire alla squadra viola di crescere nella costruzione della manovra e ad Amrabat di trovare la posizione più congeniale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

