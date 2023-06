Fiorentina, ritmo da primato, 60 le partite giocate. Di più solo United, Real e Basilea

Contro il Sassuolo la Fiorentina ha disputato la sua 59esima gara stagionale. Nessuna squadra italiana ha giocato così tante gare nel corso di questa massacrante stagione. Alle spalle dei gigliati troviamo Juventus e Inter (55) e Roma (54).

Considerando le big europee nei 5 più importanti tornei continentali) solo il Manchester United e il Real Madrid (60) in questo momento possono vantare più partite ufficiali dei gigliati. Allargando il range a tutte le squadre europee è interessante notare come, la squadra ad aver giocato il maggior numero di gare ufficiali in questa stagione (61) sia il Basilea, avversaria della Fiorentina nella semifinale di Conference League. Lo scrive La Nazione.

