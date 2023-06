Fiorentina, questo è il mercato della pazienza: i primi colpi solo all’inizio di luglio

Avanti piano, ma avanti con decisione e idee più che abbozzate. Il mercato viola procede a piccoli passi, aspettando il via ufficiale del primo di luglio. I nodi da risolvere non sono pochi, soprattutto per quanto riguarda le cessioni: una su tutte quella di Amrabat. Il club viola è ormai entrato nelle indiscrezioni dalla porta principale, considerata la necessità di rinforzare un reparto che ha fatto discutere e, soprattutto, dividere l’opinione degli appassionati. L’attacco, certo, ma sono praticamente tutti i reparti che hanno le necessità di un ritocco, se non un vero e proprio radicale cambio più profondo. La voglia di salire un ulteriore gradino spinge la dirigenza a sondare ogni possibile idea. Idee, per la verità, provando a trovare terreno fertile rispettando i propri parametri economici dettati da Rocco, compatibilmente con le richieste dell’allenatore. Già, Italiano che ha dettato le sue esigenze, tecniche. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DE MAGISTRIS LANCIA LA BOMBA