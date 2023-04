Fiorentina prima in classifica in A nelle ultime 6 giornate insieme alla Lazio, viola al 9° posto

Alla 23a giornata, dopo il derby con l’Empoli, la Fiorentina era al 14° posto in classifica, 25 punti in 23 partite, 11 in meno rispetto al campionato precedente. Doveva giocare lo spareggio col Braga per entrare negli ottavi della Conference League e la semifinale con la Cremonese per arrivare alla finale di Coppa Italia. Oggi la Fiorentina è al 9° posto, con 41 punti, sempre qualcosa in meno del campionato scorso (5 punti), è a un passo dalla semifinale di Conference e a un passo dalla finale di Coppa Italia.

Nella classifica parziale delle ultime 6 giornate della Serie A è prima in classifica insieme alla Lazio con 16 punti, il Napoli e la Juventus terze con 12, il Bologna quinto con 11. Milan, Atalanta e Inter fuori dalla zona-Champions. In Coppa i numeri sono ancora più incredibili. La Fiorentina ha il miglior attacco del torneo con 30 gol segnati in 11 partite, dal girone iniziale all’andata dei quarti con il Lech, Cabral è il capocannoniere assoluto delle due edizioni di questo torneo con 20 reti totali, ma se ci limitiamo all’edizione attuale i capocannonieri sono due, con 6 gol ciascuno: lui e Jovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.

