Beppe Iachini resterà difficilmente sulla panchina viola. Al suo posto chi? Uno dei nomi che circolano di più è Ivan Juric dell’Hellas Verona. Il suo rinnovo sembrava vicino ma in realtà non è poi così. Come riporta Tuttosport, la Fiorentina è in pole per l’ex allenatore rossoblù, sullo sfondo resta il Torino.