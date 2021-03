Fiorentina-Parma, succede di tutto e finisce 3-3. Autogol di Iacoponi all’ultimo minuto

Al 4′ prima occasione per la Fiorentina, bel cross di Biraghi per Pezzella il quale colpisce di testa ma spara alto. All’11’ Karamoh crossa dentro, mette una palla pericolosa, Eysseric rientra e salva sparando la palla in angolo. Al 27′ Viola in vantaggio grazie a Martinez Quarta dopo la battuta del calcio d’angolo. Primo gol in Serie A per l’argentino. Al 31′ il Parma di D’Aversa trova immediatamente il pareggio con Kucka dal dischetto, dopo il mani di Pulgar in area. Al 32′ salva Dragowski su un grande tiro di Gervinho. Al 42′ la Fiorentina torna in avanti al Franchi di Firenze, Milenkovic raccoglie un rimpallo, e mette la palla alle spalle di Sepe.

Nella ripresa, al 53′ Kurtic sfiora con la testa una pericolosa occasione creata su un cross dai ducali. Al 59′ Karamoh crossa dentro a cercare un compagno, Dragowski va in presa ma non trattiene, piccolo brivido. Al 69′ Sofyan Amrabat si accascia al terreno di gioco e chiede il cambio. Prandelli mette dentro Jack Bonaventura. Periodo non fortunato per i viola, altro infortunio. Al 71′ il Parma agguanta nuovamente il pareggio, è 2-2 al Franchi di Firenze. Laurini crossa, deviazione, Kurtic da pochi metri batte Dragowski che non esce. All’87’ grandissima occasione per il Parma, la palla finisce di poco a lato. All’89’ i viola capiscono traversa con Martinez Quarta. Al 90′ il Parma si lancia in attacco, Mihaila sigla il 3-2. All’ultimo respiro la Fiorentina trova il 3-3, autorete di Iacoponi. Fiorentina-Parma finisce 3-3.

LEGGI ANCHE, FORM. UFFICIALE: BORJA A CENTROCAMPO, EYSSERIC AL POSTO DI RIBERY. FUORI CALLEJON, C’È MALCUIT