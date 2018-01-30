Fiorentina, ora il caos è totale: tutti imputati, da Corvino a Pioli. E i Della Valle che faranno?

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola parla di quella che ormai è la rottura definitiva tra il cuore della curva Fiesole, gli ultrà di Firenze, ed i fratelli Della Valle. E ora? La maggioranz...

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola parla di quella che ormai è la rottura definitiva tra il cuore della curva Fiesole, gli ultrà di Firenze, ed i fratelli Della Valle. E ora? La maggioranza dei tifosi è stanca e preoccupata. Gli stessi Pioli e Corvino appaiono interdetti, incapaci di capire che cosa stia succedendo. Ieri mattina il direttore arrivato al Centro sportivo ha mostrato i segni della fatica. Pioli tenta di tenere insieme i lembi del sipario strappato. Il vice presidente Salica cerca disperatamente una strada. Antognoni è stato pregato di restare fuori dalla vicenda. E’ il caos totale. E i Della Valle? Non ci sono dubbi sul fatto che tocchi a loro provare a trovare una via di uscita. Impossibile? Forse, ma sono solo loro ad avere in mano le ultime carte da giocare. E adesso, sul banco degli imputati ci sono tutti, da Pantaleo Corvino fino ovviamente all’allenatore Pioli.