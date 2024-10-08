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Fiorentina, oggi tornano gli allenamenti. Da valutare le condizioni di Kean e Kayode

Dopo la sosta la viola avrà 7 gare in 20 giorni 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2024 09:48
Fiorentina, oggi tornano gli allenamenti. Da valutare le condizioni di Kean e Kayode - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dopo la vittoria contro il Milan, mister Palladino ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma gli allenamenti riprendono oggi. Le condizioni di Moise Kean e Michael Kayode, rimasti a Firenze per problemi fisici, saranno valutate. Kean, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per mal di schiena, è stato sostituito da Lucca, ma la situazione non sembra grave per nessuno dei due. Anche Mandragora e Pongracic, non convocati, sfrutteranno la pausa per recuperare e lavorare con il gruppo. Con pochi giocatori assenti per impegni internazionali, la Fiorentina avrà la possibilità di prepararsi al meglio per le prossime sette partite in venti giorni. Lo riporta La Nazione.

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