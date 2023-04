Fiorentina, occhio ai gialli col Lech! Amrabat, Dodo e Milenkovic diffidati. Poi le ammonizioni si azzerano

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, è già tempo di pensare alla Conference League per la Fiorentina. Giovedì i viola torneranno in campo al Franchi contro il Lech Poznan nel ritorno dei quarti di finale. Tre i diffidati pesanti che dovrà gestire Vincenzo Italiano: si tratta di Amrabat, Dodo e Milenkovic, che in caso di giallo salterebbero l’eventuale semifinale di andata. Da ricordare che le diffide, invece, si cancelleranno dopo questo turno. Per le semifinali, dunque, varranno soltanto le squalifiche pendenti (in caso di rosso o di ammonizione per i tre citati), mentre tutte le altre ammonizioni verranno cancellate.