Fiorentina-Napoli, finisce in parita' ma con tante proteste nel finale…
Finisce 0-0 il primo tempo tra la viola e il Napoli. Sia la Fiorentina che il Napoli hanno avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Al 18' minuto c'e' stato un tiro di Chiesa pericoloso. Al...
Finisce 0-0 il primo tempo tra la viola e il Napoli. Sia la Fiorentina che il Napoli hanno avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Al 18' minuto c'e' stato un tiro di Chiesa pericoloso. Al 27' minuto, Veretout ha rischiato di segnare con un gran tiro centrale ribattuto da Meret. Al 35' minuto c'è stata una grandissimia parata di Lafont su Mertens. Il Napoli finisce il primo tempo in attacco.
Buon primo tempo della Fiorentina, con un ottimo Lafont e un grandissimo Chiesa che finisce la gara zoppicando per aver preso un colpo sulla caviglia da Zielinsky non sanzionata dall'arbitro Calvarese di Teramo. Ammonito Dabo per aver protestato sul fallo subito da Chiesa.