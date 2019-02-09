Fiorentina-Napoli, finisce in parita' ma con tante proteste nel finale…

Finisce 0-0 il primo tempo tra la viola e il Napoli. Sia la Fiorentina che il Napoli hanno avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Al 18' minuto c'e' stato un tiro di Chiesa pericoloso. Al...

A cura di Redazione Labaroviola 09 febbraio 2019 18:42

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

Condividi