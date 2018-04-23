Il popolo viola si divide, una parte vorrebbe "scansarsi" per sfavorire la Juventus

Tutta la penisola calcistica parla di Juventus-Napoli di ieri sera e della corsa scudetto che è stata clamorosamente riaperta dagli uomini di Maurizio Sarri. Lo scudetto verrà giocato colpo su colpo e...

Tutta la penisola calcistica parla di Juventus-Napoli di ieri sera e della corsa scudetto che è stata clamorosamente riaperta dagli uomini di Maurizio Sarri. Lo scudetto verrà giocato colpo su colpo e partita dopo partita.

Il risultato non è passato di certo inosservato a Firenze dove la viola affronterà il Napoli domenica prossima, mentre la Juventus sarà a Milano contro l'Inter.

Dopo la sconfitta del Mapei, alcuni tifosi viola hanno abbandonato la speranza di entrare nelle coppe. Da lì, vista la situazione della corsa scudetto, è nata la provocazione di scansarsi contro il Napoli per sfavorire la Juventus.

Tante sono le divertenti proposte. C'è chi propone di esibire un cartello "Oh noooooo" ironico da esibire dopo un possibile gol della compagine partenopea. Altri invece propongono di vedere il risultato di Milano sabato sera per decidere il da farsi.

Molti tifosi però non ci stanno. Sono partite molte critiche nei riguardi di chi propone questo atteggiamento antisportivo. La maggior parte dei tifosi sostiene che chi ama la Fiorentina deve ancora credere nell'Europa fino a che rimane anche una piccola possibilità di raggiungere l'obbiettivo. Sono partite sul social network Facebook diverse discussioni, anche molto accese.

Nel sondaggio della pagina Passione Fiorentina il 35% dei tifosi dei 3.000 e più votanti ha detto che la squadra dovrebbe scansarsi a testimonianza che comunque non sono in pochi a voler fare un dispetto ai rivali bianconeri.

Non ci resta aspettare sabato per vedere come verrà accolto il Napoli a Firenze. Di una cosa però siamo certi: la squadra, se pur limitata tecnicamente, come in ogni partita sarà molto professionale e darà il massimo su ogni pallone.

Lorenzo Bigiotti