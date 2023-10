Fiorentina macchina da gol ma mancano ancora le reti dei centravanti: concetto che stride 

La Fiorentina segna, è una (discreta) macchina da gol, ma è ancora in attesa del lavoro – e quindi delle reti – dei suoi centravanti. Stride il concetto, che però è la fotografia esatta dell’andamento dei viola in questa primissima parte della stagione. Dunque? Dunque, ripartendo dalle parole del ds Pradè («abbiamo fiducia nelle nostre punte e le aspettiamo») e dai messaggi di Italiano («i centravanti stanno crescendo insieme alla squadra e so che arriveranno i loro gol»), è chiaro che il campionato che sta per rimettersi in moto, rappresenterà il momento decisivo perché Nzola e Beltran concretizzino la fiducia che la Fiorentina continua a riporre in loro. Lo scrive La Nazione.

