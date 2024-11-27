Fiorentina-Inter: l'ultima vittoria viola nella stagione 16/17 con gol di Astori e doppiette di Vecino-Babacar

Domenica sera alle 18 all'Artemio Franchi la Fiorentina affronterà l'Inter nel big match che si preannuncia il più infocato della 14 giornata. Il bilancio complessivo tra le due formazioni sorride di...

Domenica sera alle 18 all'Artemio Franchi la Fiorentina affronterà l'Inter nel big match che si preannuncia il più infocato della 14 giornata. Il bilancio complessivo tra le due formazioni sorride di gran lunga ai nerazzurri, che nei 188 precedenti hanno vinto in 80 occasioni, 58 sono i pareggi e 50 le vittorie della formazione gigliata. L'ultima vittoria interista risale alla stagione scorsa e porta la firma del "toro" Lautaro Martinez, che segnò il gol partita sull'assist di Asllani, mentre il pareggio viola s'infranse sul muro svizzero, con il rigore parato da Sommer ai danni di Nico Gonzalez al 76'.

L'ultima vittoria della Fiorentina in casa è molto più datata, addirittura dobbiamo tornare indietro di sette anni, si trattava della stagione 2016/17 con Paulo Sousa allenatore, che riuscì a superare un futuro mister viola: Stefano Pioli. La partita terminò con un pirotecnico 5-4 per i padroni di casa, che vinsero grazie alle doppiette di Vecino e Babacar. Come finirà questa volta l'incontro tra Fiorentina e Inter?. Domenica sera lo scopriremo, sicuri che possa diventare una partita fondamentale per il proseguo della stagione viola.

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