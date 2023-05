Fiorentina-Inter flop in televisione: è la seconda finale di Coppa Italia meno vista dal 2010

Quasi 7 milioni di persone si sono accomodate davanti al televisore nella serata di ieri per seguire la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. L’incontro è stato molto combattuto, con la rete di Nico Gonzalez che ha aperto le danze, prima della doppietta di Lautaro Martinez. Nonostante il forcing finale la squadra di Italiano non è riuscita a trovare la via del pareggio e i nerazzurri hanno trionfato.

Se lo scontro dell’Olimpico ha fatto registrare il maggior incasso di sempre per una partita di Coppa Italia, lo stesso non si può dire per gli ascolti televisivi. Fiorentina-Inter, trasmessa in diretta in esclusiva da Mediaset su Canale 5 ha fatto registrare 6.997.000 telespettatori, con uno share del 33,3% di share.

La partita ha fatto sicuramente segnare un risultato importante tra quelle trasmesse in chiaro in stagione, ma il numero di spettatori è ridotto se lo confrontiamo con le finali di Coppa Italia dal 2010 a oggi. Di tutte queste edizioni, solo Roma-Lazio del 2013 ha raccolto meno pubblico. Nel 2022 i telespettatori sono stati quasi 8,7 milioni, mentre il record resta Roma-Inter del 2010 (anno del Triplete nerazzurro) con quasi 11,7 milioni.

Leggermente diverso invece il discorso in termini di share: dal 2010 ad oggi, la finale di ieri è l’undicesima più vista come share, dietro alla gara del 2015 tra Juventus e Lazio. Un dato comunque inferiore rispetto alla maggior parte delle finali, ma proporzionalmente migliore in termini di share. Scrive Calcio e Finanza.