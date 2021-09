Fiorentina-Inter finisce 1-3 al Franchi. I nerazzurri vincono in rimonta nel secondo tempo

Al 2′ Vlahovic pericoloso in area, passaggio un po’ in ritardo e deviato, arriva comunque Nico Gonzalez ma Handanovic interviene sulla palla. Fiorentina subito vicina all’1-0. Al 5′ ancora occasione per i viola, buona trama di Gonzalez che per centimetri non trova Vlahovic ad un passo dalla porta. Al 10′ fiammata di Vlahovic, gran tiro ma Handanovic devia in angolo. Al 21′ gran tiro di Duncan che finisce di poco alto. Al 23′ gran lancio di Biraghi per Nico Gonzalez che si sfila e mette dentro una palla solo da spingere in rete da Riccardo Sottil. 1-0 Fiorentina contro l’Inter al Franchi. Al 30′ tiro perfetto di Calhanoglu da punizione, Dragowski la mette in angolo.

Al 52′ l’Inter pareggia i conti al Franchi contro la Fiorentina. Darmian batte Dragowski, Benassi lo tiene in gioco. Al 55′ Edin Dzeko porta in vantaggio l’Inter contro la Fiorentina al Franchi, i nerazzurri la ribaltano, incornata vincente dell’ex Roma. Al 65′ Barella dentro per Lautaro che chiude troppo il pallone, graziata la Fiorentina. All’87’ contropiede dell’Inter Gagliardini appoggia dentro per Perisic che batte Dragowski e firma il 3-1 per i nerazzurri. Finisce 3-1 per l’Inter al Franchi.

