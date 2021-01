Fiorentina-Inter finisce 1-2. I nerazzurri passano il turno di Coppa Italia grazie a Lukaku

All’11’ ottima azione in verticale dell’Inter, Lautaro va al tiro ma Castrovilli con un ripiegamento devia la palla in angolo. Al 37′ tiro di Eriksen, Terracciano respinge male con i pugni, Sanchez si avventa sul pallone ma il portiere esce sui piedi dell’attaccante nerazzurro che comunque colpisce il palo. Al Var Massa dà rigore, va dal dischetto Vidal che firma l’1-0. Due minuti dopo Massa firma rigore su Kouame, poi torna sui propri passi perchè Skriniar ha colpito la palla e non l’attaccante ivoriano.

Al 47′ Inter vicino al raddoppio, Perisic crossa in mezzo, buca Martinez Quarta. Al 57′ con una grande sassata dalla distanza, Kouamé firma l’1-1 per la Fiorentina. Al 73′ grande azione dell’Inter, Hakimi sfiora il gol del vantaggio per l’Inter. All’80’ palla veloce dentro ma Sanchez non riesce ad intervenire. All’82’ gran tiro di Jack Bonaventura ma Handanovic non si lascia sorprendere. Termina 1-1 ai minuti regolamentari la sfida tra Fiorentina ed Inter, si va dunque ai supplementari.

Al 102′ gran cross dentro di Hakimi per Sanchez, il tiro però è centrale, bravo Terracciano. Due minuti dopo conclusione dalla distanza di Eriksen. Al 116′ Lukaku vicinissimo al gol su colpo di testa da calcio d’angolo. Terracciano respinge. Al 119′ arriva il gol qualificazione dell’Inter, Lukaku decide la gara con un colpo di testa. Finisce 2-1 per l’Inter al Franchi di Firenze.

