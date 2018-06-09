Fiorentina-Inter 0-1. Neroazzuri in vantaggio con rete di Colidio

L'Inter è passata in vantaggio al quarto minuto supplementare con la rete di Colidio. A nulla è valsa una super parata di Cerofolini su Zaniolo , Colidio si è avventato sul pallone portando in vantagg...

A cura di Redazione Labaroviola 09 giugno 2018 22:35

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