Fiorentina-Inter 0-1. Neroazzuri in vantaggio con rete di Colidio
L'Inter è passata in vantaggio al quarto minuto supplementare con la rete di Colidio. A nulla è valsa una super parata di Cerofolini su Zaniolo , Colidio si è avventato sul pallone portando in vantagg...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 22:35
L'Inter è passata in vantaggio al quarto minuto supplementare con la rete di Colidio. A nulla è valsa una super parata di Cerofolini su Zaniolo , Colidio si è avventato sul pallone portando in vantaggio la sua squadra. Inter meritatamente in vantaggio e Fiorentina molto in difficoltà che deve recuperare.