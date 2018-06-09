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Fiorentina-Inter 0-1. Neroazzuri in vantaggio con rete di Colidio

L'Inter è passata in vantaggio al quarto minuto supplementare con la rete di Colidio. A nulla è valsa una super parata di Cerofolini su Zaniolo , Colidio si è avventato sul pallone portando in vantagg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 22:35
Fiorentina-Inter 0-1. Neroazzuri in vantaggio con rete di Colidio -
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L'Inter è passata in vantaggio al quarto minuto supplementare con la rete di Colidio. A nulla è valsa una super parata di Cerofolini su Zaniolo , Colidio si è avventato sul pallone portando in vantaggio la sua squadra. Inter meritatamente in vantaggio e Fiorentina molto in difficoltà che deve recuperare.

 

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