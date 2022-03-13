Fiorentina imbattuta contro il Bologna al Franchi dal 2010. Nelle ultime 8, 7 clean sheet

Fiorentina a +10 sul Bologna, dal 2013/14 nove vittorie e 6 pareggi contro i rossoblù

Come scrive Goalist.it, manca sempre meno a Fiorentina–Bologna, il lunch match della 28a giornata di serie A. Con dieci punti in più in classifica rispetto ai rivali rossoblù, i viola sono i grandi favoriti del derby dell’Appennino, che in casa non perdono addirittura da undici anni. Il 17 gennaio 2010 furono Gimenez e Di Vaio a regalare una storica vittoria ai felsinei, che nelle successive dieci partite in Toscana hanno raccolto solo tre pareggi e ben sette k.o. Ricomprendendo nel computo generale anche le sfide al Dall’Ara, i gigliati sono imbattuti dalla stagione 2013-14 (2-1) grazie a nove vittorie e sei pareggi. Nel periodo, soltanto contro Udinese e Chievo hanno raccolto più punti (10). Il dato che più di ogni altro afferma la netta superiorità della Fiorentina è quello sui clean sheet, conquistati in sette delle ultime otto gare al Franchi contro il Bologna. Una vera e propria montagna da scalare per gli uomini di Mihajlovic.

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