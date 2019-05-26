Fiorentina fa sapere che Diego e Andrea Della Valle non saranno più allo stadio con clima contestazione

La società ACF fa sapere che i patron viola Diego e Andrea Della Valle non saranno più allo stadio con questo clima di contestazione e protesta nei loro confronti dopo due giorni di vicinanza assoluta...

A cura di Redazione Labaroviola 27 maggio 2019 00:32

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