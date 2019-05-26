Fiorentina fa sapere che Diego e Andrea Della Valle non saranno più allo stadio con clima contestazione
La società ACF fa sapere che i patron viola Diego e Andrea Della Valle non saranno più allo stadio con questo clima di contestazione e protesta nei loro confronti dopo due giorni di vicinanza assoluta...
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2019 00:32
La società ACF fa sapere che i patron viola Diego e Andrea Della Valle non saranno più allo stadio con questo clima di contestazione e protesta nei loro confronti dopo due giorni di vicinanza assoluta alla squadra.