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Fiorentina fa sapere che Diego e Andrea Della Valle non saranno più allo stadio con clima contestazione

La società ACF fa sapere che i patron viola Diego e Andrea Della Valle non saranno più allo stadio con questo clima di contestazione e protesta nei loro confronti dopo due giorni di vicinanza assoluta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2019 00:32
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La società ACF fa sapere che i patron viola Diego e Andrea Della Valle non saranno più allo stadio con questo clima di contestazione e protesta nei loro confronti dopo due giorni di vicinanza assoluta alla squadra.

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