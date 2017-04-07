Fiorentina in Europa League? Ecco come cambierebbe la preparazione in caso di preliminari

In caso di arrivo al sesto posto la stagione cambierebbe molto quest'estate. Ecco tutte le date della Fiorentina

La Fiorentina che in queste ultime giornate lotterà per agguantare il sesto posto, l’ultimo necessario per raggiungere l’Europa. Il dubbio è quale e come potrà essere la prossima estate viola, con l’impegno del preliminare internazionale che prevede la prima gara ufficiale della stagione il 27 luglio. In tal caso i viola potrebbero radunarsi a partire dal 1° luglio, con il ritiro estivo che dunque potrebbe svilupparsi dal 2-3 fino al 16 dello stesso mese. Il 14 luglio è il giorno del primo sorteggio europeo, poi dal 19 la squadra si ritroverebbe ad allenarsi a Firenze in vista del primo preliminare previsto per il 27 di luglio. Infine, la gara di ritorno sarebbe fissata al 3 di agosto, data in cui la Fiorentina potrebbe così ottenere il pass per i gironi della competizione europea. Una curiosità viene dal possibile ingaggio di Eusebio Di Francesco: l’anno scorso, con il Sassuolo qualificato proprio ai preliminari di E.L., iniziò la preparazione addirittura il 26 di giugno.