Fiorentina-Empoli: ecco la lista dei convocati di Pioli
Tramite un comunicato ufficiale Viola Channel ha reso noti i nomi dei giocatori convocati da Pioli per il derby di domani contro l'Empoli.Ecco di seguito la lista completa:Benassi, Biraghi, Brancolini...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2018 15:35
Tramite un comunicato ufficiale Viola Channel ha reso noti i nomi dei giocatori convocati da Pioli per il derby di domani contro l'Empoli.
Ecco di seguito la lista completa:
Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Dragowski, Eysseric, Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Mirallas, Norgaard, Maxi Olivera, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Thereau, Vlahovic.