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Fiorentina-Empoli: ecco la lista dei convocati di Pioli

Tramite un comunicato ufficiale Viola Channel ha reso noti i nomi dei giocatori convocati da Pioli per il derby di domani contro l'Empoli.Ecco di seguito la lista completa:Benassi, Biraghi, Brancolini...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2018 15:35
Fiorentina-Empoli: ecco la lista dei convocati di Pioli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tramite un comunicato ufficiale Viola Channel ha reso noti i nomi dei giocatori convocati da Pioli per il derby di domani contro l'Empoli.

Ecco di seguito la lista completa:

Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Dragowski, Eysseric, Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Mirallas, Norgaard, Maxi Olivera, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Thereau, Vlahovic.

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