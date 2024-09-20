Fiorentina e Comune hanno ribadito le loro idee: ora verrà valutato il cronoprogramma

La sindaca ha ribadito l'obiettivo di garantire uno stadio riqualificato per la Fiorentina e per la città

L'incontro tra la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non ha prodotto sviluppi concreti sulla questione dello stadio Franchi. La Fiorentina ha ribadito la volontà di continuare a giocare al Franchi anche per la stagione 2025-2026, escludendo l'opzione di trasferirsi al "Padovani", e confermando di non voler contribuire economicamente ai lavori del Franchi né del Padovani. Commisso ha chiesto chiarimenti su come il Comune intenda reperire i fondi necessari per completare i lavori dello stadio. I tecnici delle due parti si incontreranno nei prossimi giorni per valutare il cronoprogramma. La sindaca ha ribadito l'obiettivo di garantire uno stadio riqualificato per la Fiorentina e per la città. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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