Fiorentina davanti anche a Roma: 0-2 con Benassi e Cholito al 45'. Pioli vola, brividi Sportiello...

Fiorentina da sballo anche a Roma, contro i giallorossi: al 45' il risultato è fissato sullo 0-2 per la viola, grazie alle reti di Benassi e Simeone. La sblocca subito la squadra di Pioli: al 7' puniz...

Fiorentina da sballo anche a Roma, contro i giallorossi: al 45' il risultato è fissato sullo 0-2 per la viola, grazie alle reti di Benassi e Simeone. La sblocca subito la squadra di Pioli: al 7' punizione di Veretout, torre di Pezzella, palla a Saponara che la serve a Benassi, che da interno area segna il vantaggio. Al 40', invece, il capolavoro di Cholito: l'argentino riceve palla sa Saponara, si fa 25 metri, salta due avversari e sentenzia Alisson. In mezzo anche occasioni Roma: la più clamorosa è il palo di Dzeko con Sportiello che buca la presa.