Fiorentina, da oggi Italiano con il gruppo al completo. Ikone resta in dubbio per l’Atalanta

Continua la preparazione della Fiorentina in vista della sfida con l’Atalanta, in programma domenica alle 18 al Franchi. Da oggi Vincenzo Italiano avrà finalmente il gruppo al completo, con il rientro dei due argentini, Nico Gonzalez e Beltran. Ieri intanto la squadra si è allenata nel pomeriggio, con altri 6 nazionali che nei giorni scorsi sono rientrati al Viola Park e hanno ricominciato a lavorare con i compagni. Restano da capire le condizioni di Ikoné: l’attaccante francese sembrava tornato a disposizione ma mercoledì non si è allenato in gruppo perché evidentemente ancora alle prese con alcuni problemi fisici. Oggi la squadra si allenerà ancora nel pomeriggio, mentre la rifinitura di domani è in programma nel corso della mattinata. E’ probabile che comunque alcuni dei dubbi relativi alla formazione da mandare in campo contro i nerazzurri di Gasperini siano sciolti proprio all’ultimo momento. Lo scrive La Nazione.