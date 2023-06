Fiorentina, cresce l’attesa sulla decisione della UEFA: con la Conference cambierebbe molto

Vincenzo Italiano è in filo diretto con gli uomini mercato della Fiorentina. Il punto su cosa fare (in entrata e in uscita) l’allenatore l’ha fatto poco prima di salutare Commisso e di stringersi la mano per continuare insieme l’avventura viola.Nomi, dettagli tattici, pesantezza economica delle operazioni da realizzare: Italiano sa tutto e aspetta con fiducia. Del resto, anche se nel mercato è giusto (da sempre e per tutti) agire presto e bene, la Fiorentina sta affrontando le trattative di giugno in uno stand by inevitabile.Servirà aspettare ancora una decina di giorni, infatti, per capire se la Fiorentina avrà un palcoscenico europeo anche il prossimo anno oppure no.

E l’eventualità, ovviamente, farà una grande, grandissima, differenza. Lo scenario che potrebbe riportare i viola in Conference (la valorizzazione dell’ottavo posto di fine campionato) è legato alla decisione che la Uefa prenderà sul futuro della Juventus, sul fatto che i bianconeri giochino in Europa o siano fermati da una squalifica.Questo, appunto, lo si saprà a metà della prossima settimana e sarà questo il bivio decisivo anche per spingere il mercato e le attese di Italiano in una direzione più precisa e definitiva.Con l’Europa il mercato dovrà coprire spazi nella rosa che, in caso contrario, non avrebbero ragione di esistere. Il raddoppio di giocatori per ruolo, ad esempio, quello necessario sugli esterni offensivi, come quello dei centrali difensivi sarebbe meno ’opprimente’ e stressante se nella Conference 2023/2024 rimarrà la Juventus al posto della Fiorentina.E poi l’appeal dell’Europa è senza dubbio una variabile decisiva anche per trattare e presentare l’offerta giusta a giocatori che considerano una variabile decisiva il passaggio sui campi internazionali e magari hanno sul piatto proposte come quella viola, accanto ad altre di club che di sicuro faranno Europa League o magari la prossima Champions. Lo scrive La Nazione.

