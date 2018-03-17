Fiorentina, ecco i convocati da mister Pioli per la sfida al Torino di domani
Ecco i convocati di Stefano Pioli per la sfida con il Torino, in programma domani all'Olimpico:Portieri - Cerofolini, Dragowski, Sportiello.Difensori - Biraghi, Gaspar, Laurini, Olivera, Pezzella, Vit...
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2018 15:11
Ecco i convocati di Stefano Pioli per la sfida con il Torino, in programma domani all'Olimpico:
Portieri - Cerofolini, Dragowski, Sportiello.
Difensori - Biraghi, Gaspar, Laurini, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo, Milenkovic.
Centrocampisti - Badelj, Benassi, Cristoforo, Dabo, Eysseric, Saponara, Veretout.
Attaccanti - Chiesa, Gil Dias, Falcinelli, Lo Faso, Simeone, Thereau.