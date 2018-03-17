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Fiorentina, ecco i convocati da mister Pioli per la sfida al Torino di domani

Ecco i convocati di Stefano Pioli per la sfida con il Torino, in programma domani all'Olimpico:Portieri - Cerofolini, Dragowski, Sportiello.Difensori - Biraghi, Gaspar, Laurini, Olivera, Pezzella, Vit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2018 15:11
Fiorentina, ecco i convocati da mister Pioli per la sfida al Torino di domani - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco i convocati di Stefano Pioli per la sfida con il Torino, in programma domani all'Olimpico:

Portieri - Cerofolini, Dragowski, Sportiello.

Difensori - Biraghi, Gaspar, Laurini, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo, Milenkovic.

Centrocampisti - Badelj, Benassi, Cristoforo, Dabo, Eysseric, Saponara, Veretout.

Attaccanti - Chiesa, Gil Dias, Falcinelli, Lo Faso, Simeone, Thereau.

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