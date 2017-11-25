Fiorentina, ecco i convocati per la Lazio: chance anche per Lo Faso e Zekhnini nei venticinque
Ecco i convocati da mister Pioli per la gara di domani, a Roma, contro la Lazio: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Laurini,...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 15:54
Ecco i convocati da mister Pioli per la gara di domani, a Roma, contro la Lazio: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau , Veretout, Vitor Hugo, Zekhnini.