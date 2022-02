Fiorentina con due mediani? Italiano: “Vuol dire rinunciare Bonaventura, non ci penso neanche”

Nel corso della conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia dell’Atalanta, il tecnico viola ha risposto anche alla domanda su un possibile cambio modulo nel corso di una partita oppure al cospetto di qualche avversario in particolare, le sue parole:

“In questo momento non vogliamo stravolgere le certezze che abbiamo fin dal ritiro, a partita in corso lo abbiamo fatto l’ultimo quarto d’ora con la Lazio. Avvisaglie per cambiare modulo e trovare altre vie non ci sono, ma bisogna sfruttare tutte le caratteristiche che abbiamo soprattutto in corso. Pochissime volte non abbiamo approcciato per bene alla partita, come è successo pochissime volte che abbiamo subito la squadra avversarie e questo ci dà certezze. Poi vediamo in base all’avversario vediamo cosa possiamo fare. Giocare con due mediani vuol dire rinunciare a Bonaventura che attacca la porta con tempi giusti e arriva sempre sotto porta, non ci penso neanche, devo rinunciare a qualche altro ragazzo che sta lavorando bene dal ritiro, non ci penso neanche. In questo momento non ci sono le avvisaglie per cambiare” conclude Italiano