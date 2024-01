Fiorentina come nessuno, dopo 18 giornate di Serie A ha 10 punti in più rispetto al 2022/23

Scrive Goalist.it, la Serie A è ad una giornata dal termine del girone d’andata della stagione 2023/24, Inter capolista che viaggia verso l’essere campione d’inverno, a -2 la Juventus. La Fiorentina di Italiano è la squadra che in questi sei mesi ha guadagnato più punti rispetto alla scorsa (+10) dopo 18 gare di A. Viola attualmente al quarto posto e dunque lanciati per un piazzamento in Champions League. Insegue il Bologna di Thiago Motta quota 31 punti (+9) rispetto al precedente campionato. Il Lecce ed il Sassuolo invece a questo punto hanno lo stesso punteggio dell’anno scorso. Il Napoli di Mazzarri è crollato, dopo la vittoria dello scudetto, oggi ha 28 punti in classifica (-19) a differenza della stagione 2022/23 ovvero quella in cui si è laureato campione d’Italia.