La Fiorentina continua a combattere contro il Coronavirus, Barone è in continuo contatto con Commisso, a breve arriveranno iniziative benefiche da parte dei gigliati i quali stanno vivendo la malattia in prima persona visto che tre calciatori ed alcuni membri dello staff sono stati colpiti. Il club sta studiando delle iniziative per donare agli italiani in questa grave emergenza. Lo riporta La Nazione.