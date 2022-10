Fiorentina cercasi gol in Serie A, media dimezzata rispetto allo scorso anno. Vlahovic ne firmò il 38%

Scrive Goalist.it, “Prendere quattro gol in casa – ha detto Daniele Pradè, direttore sportivo viola dopo Fiorentina-Lazio – è sempre umiliante poi se andiamo ad analizzare la partita siamo partiti molto bene con tre palle gol nitide. Un’annata che è nata in una maniera che non ci aspettavamo”. Dalle parole del dirigente gigliato si legge tutta l’amarezza per questa stagione “nata male” per la Fiorentina, tanti gli ostacoli sul suo cammino, e risultati non all’altezza delle aspettative. Ma la strada è ancora lunga, perché il campionato è cominciato da “sole” 9 partite. E nulla dunque è perduto.

In queste 9 partite di Serie A, la Fiorentina di Italiano ha realizzato soltanto 7 gol, un numero troppo basso per poter essere in lizza con le posizioni europee. Addirittura la squadra gigliata in 5 occasioni è rimasta a secco di gol. La media gol a partita è raccapricciante (0,7), se pensiamo che l’anno scorso i gigliati dopo lo stesso numero di sfide, avevano siglato 13 reti, media gol dunque raddoppiata rispetto a quella di oggi (1,4). Soltanto in una gara la Fiorentina rimase a secco, vale a dire contro il Venezia, quando i veneziani vinsero 1-0 al Penzo. Lo scorso anno c’è anche da considerare che la Fiorentina aveva “la garanzia di gol”, ossia Dusan Vlahovic, dopo 9 match aveva firmato 5 reti (38% del totale).

Oggi la squadra viola invece è ancora a caccia del sostituto ideale del neo giocatore bianconero, perché Jovic e Cabral non stanno incidendo sulle partite, non riescono a concretizzare le occasioni da rete che gli si sono presentate (finora solo 1 gol del giocatore della Nazionale serba al debutto stagionale con la Cremonese), e l’alternanza tra i due, non sta dando i suoi frutti. A giovarne di ciò è invece Kouamé che si è messo in luce, sia giocando come prima punta che come esterno. Un jolly dunque per la Fiorentina che ha portato una ventata di freschezza nel tridente viola.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA CORSPORT: “KIOMOURTZOGLOU CALCIA IL PALLONE ADDOSSO A VENUTI A GIOCO FERMO, ERA DA ROSSO”