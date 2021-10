Fiorentina-Cagliari finisce 3-0. La Viola torna alla vittoria, Vlahovic una meravigliosa punizione

Al 1′ Saponara prova subito a sorprendere Cragno che si trovava fuori dai pali, il portiere sardo salva spedendo la palla in angolo. Al 2′ squillo del Cagliari. Al 10′ grandissima occasione per la Fiorentina, Torreira in profondità per Vlahovic che difende palla, la quale arriva a Bonaventura che allarga per Gonzalez il quale va al tiro ma il pallone finisce di poco a lato. Al 15′ punizione battuta bene da Biraghi Martinez Quarta svetta ma non riesce a trovare la porta. Al 20′ calcio di rigore per la Fiorentina. Sull’angolo battuto da Biraghi Keita Balde colpisce la palla con il braccio alto. L’arbitro va al Var e concede il penalty. Dal dischetto Biraghi firma l’1-0 spiazzando Cragno. Viola in vantaggio. Al 32′ bel cross dentro di Saponara, arriva Gonzalez che stacca ma non riesce ad impattare bene, palla fuori. Al 37′ tiro pennellato di Saponara, il palo gli ha negato un bellissimo gol. Al 42′ ottima sponda di Vlahovic per Saponara che davanti a Cragno vede Gonzalez libero che non può che spedire la palla in rete. 2-0 Fiorentina al Franchi contro il Cagliari. Al 43′ grande recupero di Vlahovic, Maleh va al tiro che finisce di poco a lato.

Al 49′ grandissimo gol di Vlahovic, il centravanti serbo batte una punizione perfetta che supera Cragno. Fiorentina-Cagliari 3-0 al Franchi. Vlahovic esulta con tutti i suoi compagni in panchina ed abbraccia Italiano. Un minuto dopo Vlahovic ci prova ancora dalla distanza, grande botta. Al 57′ Vlahovic calcia ancora un’ottima punizione, cambia angolo e sfiora la doppietta. All’85’ ottimo cross dentro di Gonzalez per Callejon che però non riesce ad inquadrare la porta. Fiorentina-Cagliari finisce 3-0 al Franchi.

LEGGI ANCHE, AL 42′ FIORENTINA-CAGLIARI 2-0 AL FRANCHI. GONZALEZ SEGNA SU ASSIST DI SAPONARA