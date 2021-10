Al 42′ ottima sponda di Vlahovic per Saponara che davanti a Cragno vede Gonzalez libero che non può che spedire la palla in rete. 2-0 Fiorentina al Franchi contro il Cagliari.

LEGGI ANCHE, AL 20′ FIORENTINA-CAGLIARI 1-0. VLAHOVIC RIFIUTA DI TIRARE IL RIGORE, BIRAGHI FIRMA LA RETE