Tuttosport, Fiorentina verso il 4-3-1-2. Bonaventura o Castrovilli trequartista, fuori Callejon e Cutrone

In casa Fiorentina rispetto alla formazione che ha espugnato Udine è previsto il rientro di Ribéry e Bonaventura, per lui la prima di ex. Egli potrebbe agire alle spalle di Ribery e Vlahovic ad ora in vantaggio su un altro ex rossonero quale Cutrone, ancora a caccia del primo gol stagionale. Se Bonaventura dovesse arretrare affiancando a centrocampo Amrabat e Pulgar allora contro. la capolista a sostegno delle punte giostrerebbe Castrovilli. Quanto a Callejon dovrebbe partire in panchina. Il reparto arretrato s’annuncia lo stesso di mercoledì: Caceres e Biraghi esterni, Milenkovic e Pezzella centrali. Lo riporta Tuttosport.

