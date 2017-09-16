Fiorentina-Bologna 0-0 al 45'. Chiesa sfiora il vantaggio, gara bloccata in fase offensiva

E' soltanto 0-0 all'intervallo, tra Fiorentina e Bologna. Viola che spingono da subito cercando di imporre il proprio gioco, con molte azioni che passano dai piedi di Benassi. Manca però la precisione...

E' soltanto 0-0 all'intervallo, tra Fiorentina e Bologna. Viola che spingono da subito cercando di imporre il proprio gioco, con molte azioni che passano dai piedi di Benassi. Manca però la precisione in fase offensiva: alta di un paio di metri, alla mezz'ora, una conclusione del cholito; immediata risposta felsinea con un destro a lato di poco di Palacio. L'occasione più ghiotta però è allo scadere, con Chiesa che fa un coast to coast e conclude fuori di un nulla.