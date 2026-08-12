Fiorentina-Benevento sarà arbitrata da Manganiello: Fu oggetto delle polemiche dei pisani dopo il derby

I viola saranno arbitrati dal fischietto del derby d'andata all'Arena

Sarà Manganiello a dirigere l'incontro dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Benevento, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Lauri. Silvestri vestirà i panni del quarto ufficiale, mentre la sala VAR sarà affidata a Di Paolo, affiancato da Pezzuto nel ruolo di AVAR.

I precedenti recenti Nella passata stagione il fischietto torinese ha incrociato una sola volta le strade con la formazione gigliata, in occasione dello 0-0 nel derby toscano d'andata contro il Pisa.

Le polemiche del derby Quella sfida si trascinò dietro diversi strascichi polemici sollevati dalla sponda nerazzurra: le proteste riguardavano la rete annullata a Meister per un controllo con il braccio e un presunto fallo da rigore non sanzionato a Pongracic.

In quel frangente, Manganiello preferì lasciar correre ritenendo il contatto del difensore del tutto fortuito e con le braccia in posizione congrua.