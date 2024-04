Fiorentina-Atalanta precedenti favorevoli in Coppa Italia: 7 vittorie viola, 2 sconfitte e 2 pareggi

Mercoledì 3 aprile, alle ore 21, si giocherà Fiorentina-Atalanta, match valido per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Le due compagini si sono affrontate numerose volte, anche nella coppa nazionale; la prima volta che toscani e lombardi si sono affrontati per una partita di Coppa Italia fu il 15 ottobre del 1961 (2° turno) e i viola vinsero per 2-0. Il secondo, per quanto riguarda questo tipo di incontri, si giocò il 24 agosto 1980 e la partita finì 1-1, senza supplementari o rigori, perché era un match dei gironi (vecchia formula). Nel 1996 i viola e i nerazzurri si sfidarono in un doppio confronto per la finale di coppa, andata 2 maggio vinta 1-0 dalla Fiorentina con gol di Batistuta, ritorno giocato il 18 maggio a Bergamo terminata 0-2, marcatori Amoruso e Batistuta; il Re Leone concluse la competizione con 8 reti che portarono al trionfo i gigliati. Nella stagione 98/99 ci fu un’altra doppia sfida, questa volta valevole per i quarti di finale, ad avere la meglio ancora la Fiorentina che all’andata perse 3-2 a Bergamo, al ritorno bastò il gol di Robbiati su punizione per il passaggio del turno (partita finita 1-0, regola dei gol fuori casa benevola ai viola). Dopo 16 anni, fiorentini e bergamaschi si trovano in Coppa Italia il 21 gennaio 2015 per gli ottavi di finale; succede tutto nel primo tempo, Mario Gomez sigla una doppietta e Cuadrado segna su rigore, inutile il gol di Bianchi per i nerazzurri, risultato invariato per tutti gli ultimi 45 minuti, 3-1. Nel 2019 un altro doppio confronto, semifinale di andata a Firenze con un incredibile 3-3, il Papu Gomez e Pasalic aprono le marcature, Chiesa e Benassi rimettono in piedi la Fiorentina, ma nel secondo tempo l’Atalanta torna nuovamente in vantaggio con De Roon, nel finale Muriel pareggia per i viola. Sempre il colombiano segna al 3° minuto della gara di ritorno, ma Ilicic (su rigore) e il Papu Gomez fissano il punteggio sul 2-1, bergamaschi in finale. Un anno più tardi, 15 gennaio 2020, le due squadre si incontrano agli ottavi di finale, e a spuntarla sono i gigliati, con il risultato di 2-1, Ilicic aveva pareggiato i conti dopo il gol di Cutrone, ma nel finale Lirola spense le speranze atalantine. Infine, l’ultimo incontro tra Fiorentina e Atalanta in Coppa Italia fu due anni fa, 10 febbraio 2022, quando a Bergamo i viola vinsero un match incredibile; Piatek aprì le marcature al 9° minuto su rigore, poi i nerazzurri ribaltarono momentaneamente il punteggio con i gol di Zappacosta e Boga, a 20 minuti dalla fine Piatek segnò nuovamente (ribattuta su rigore parato) e al 79° i toscani rimasero in dieci uomini per l’espulsione di Martinez Quarta, ma al 93° Milenkovic spedì i bergamaschi all’inferno sugli sviluppi di una punizione e fissò il punteggio sul 2-3. Quindi in totale nelle partite tra toscani e lombardi avvenute in Coppa Italia, sono terminate 7 volte in favore dei viola, 2 dei nerazzurri e 2 in pareggio.

Alberto De Peverelli

