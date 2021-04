Fiorentina-Atalanta finisce 2-3. La Viola ci prova fino all’ultimo ma non riesce ad evitare la sconfitta

Al 1′ l’Atalanta ci prova subito iniziando a manovrare, dalla distanza tira Malinovskyi ma la palla viene sparata in curva. Al 13′ nerazzurri avanti contro la Fiorentina, Duvan Zapata si libera con una sbracciata dalla marcatura di Jack Bonaventura, e sigla l’1-0 per la Dea con un’incornata da corner. Dragowski non può nulla. Al 19′ Dragowski salva con i pugni su un tiro di prima intenzione di Zapata. Al 26′ Biraghi batte bene la punizione, impatta bene di testa il pallone Caceres il quale però non trova la porta. Al 29′ Zapata vicino alla doppietta, salva Dragowski in uscita. Al 40′ doppio vantaggio Atalanta contro la Fiorentina. Malinovskyi imbuca dentro per Duvan Zapata che insacca la palla alle spalle di Dragowski, e firma così la sua doppietta salendo a 13 reti stagionali. Gol siglato sul filo del fuorigioco, Milenkovic tiene in gioco il colombiano. Al 46′ Castrovilli ci prova dalla distanza ma non inquadra la porta. Termina 2-0 per i bergamaschi il primo tempo.

Al 57′ la Fiorentina riapre la partita contro l’Atalanta. Biraghi crossa dentro, sponda di Caceres, arriva Vlahovic che al volo insacca la palla alle spalle di Gollini. Al 58′ occasione Atalanta con Toloi, salva Dragowski. Al 66′ la Fiorentina pareggia i conti al Franchi contro l’Atalanta. Ripartenza veloce, Castrovilli lancia in profondità per Kouame che salta Djimsiti, e serve un assist a due passi dalla porta a Vlahovic. Doppietta per il bomber serbo. Al 69′ Ilicic tira ma intercetta in area Martinez Quarta con il braccio largo, Sacchi non ha dubbi è calcio di rigore. Va dal dischetto Ilicic che con un tiro centrale batte Dragowski. All’82’ la Fiorentina perde una brutta palla, tira Pasalic di poco a lato. All’84’ Dragowski tiene in piedi la Viola, Zapata tira a tu per tu ma il portiere polacco salva. Fiorentina-Atalanta finisce 2-3 a Firenze.

