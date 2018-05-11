Fiorentina artefice del proprio destino? Non proprio, almeno per la qualificazione diretta

La sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia ha dato sicuramente una mano alla Fiorentina a cui basterà centrare il settimo posto per qualificarsi agli spareggi per l'Europa League.Tuttavia, per q...

La sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia ha dato sicuramente una mano alla Fiorentina a cui basterà centrare il settimo posto per qualificarsi agli spareggi per l'Europa League.

Tuttavia, per quanto riguarda una qualificazione diretta, tutto è legato ai risultati dell'Atalanta. In caso di due vittorie viola la squadra di Pioli arriverebbe sicuramente avanti al Milan, ma non necessariamente alla Dea. Per centrare il sesto posto che varrebbe la qualificazione diretta sarebbe necessario che la Fiorentina vinca le due partite rimaste e l'Atalanta guadagni meno di 4 punti contro Milan e Cagliari.

Lorenzo Bigiotti