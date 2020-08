La nuova stagione partirà tra nove giorni circa. La Fiorentina sta lavorando all’acquisto di un forte centravanti in grado di garantire gol. Secondo il Corriere dello Sport, visto l’arrivo a gennaio di Christian Kouame, i dirigenti viola stanno cercando un centravanti modello Piatek. Attenzione però a Milik, il quale è in uscita dal Napoli e sembra vicino alla Juventus, la Fiorentina però non ha del tutto scartato quest’ipotesi. Cutrone e Vlahovic quale futuro per loro? Il serbo sembra essere destinato ad un prestito, per farlo crescere da titolare. Prima però, dovrà firmare il rinnovo, da tempo annunciato ma mai arrivato finora.

DALLA SPAGNA, OTAMENDI LASCERÀ IL MANCHESTER CITY. VALENCIA IN PRESSING SUL DIFENSORE MA LA FIORENTINA…