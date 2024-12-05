Fiorentina al 4° posto tra i tridenti più prolifici della Serie A: 14 gol per Kean, Gudmundsson e Beltran

Il trio viola si piazza quarto posto in questa speciale classifica, grazie alle 14 reti complessive di Kean, Gudmundsson e Beltran

Transfermarkt.it ha pubblicato una classifica dei tridenti offensivi più efficaci della Serie A in questa stagione e, tra questi, figura anche quello della Fiorentina composto da Kean, autore di 9 gol, Gudmundsson con 3 reti e Beltran con 2 marcature, realizzando 14 gol complessivi. Al vertice della classifica troviamo il tridente dell’Atalanta (Retegui, Lookman e De Roon) con 22 reti, seguito dall’Inter con Lautaro Martinez, Thuram e Frattesi, che insieme hanno segnato 17 gol. A completare il podio, con il terzo posto, vi è la Lazio, grazie a Castellanos, Zaccagni e Dia, autori di 15 reti complessive. Ecco la classifica integrale:

Defibrillatore sottocutaneo per Bove? Mediaset chiarisce: “Nessuna decisione presa. Si valutano le soluzioni”

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