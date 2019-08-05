Fiorentina a caccia di profili d'esperienza per la mediana. Badelj arriva, ora si punta Borja Valero

Secondo La Repubblica, la Fiorentina è a caccia di profili d'esperienza per la mediana. L'idea è quella di affiancare calciatori d'esperienza ai giovani Castrovilli e Zurkowski, facendoli crescere sem...

Secondo La Repubblica, la Fiorentina è a caccia di profili d'esperienza per la mediana. L'idea è quella di affiancare calciatori d'esperienza ai giovani Castrovilli e Zurkowski, facendoli crescere sempre più. Concluso l'affare Badelj ora la Fiorentina torna su Borja Valero. Lo spagnolo ha trovato difficoltà a Milano e tornerebbe molto volentieri a Firenze. I contatti con l'Inter ci sono e proseguiranno fino agli ultimi giorni di mercato in attesa di una svolta.