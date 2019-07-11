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Fiorentina a caccia dell'intesa con il Sassuolo per Lirola. L'evoluzione della trattativa al ritorno dagli USA

Secondo La Nazione, la Fiorentina cerca l'intesa definitiva per Pol Lirola del Sassuolo sulla base di 11 milioni che potrebbero arrivare con i bonus a 13. Questa trattativa potrebbe evolversi una volt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 12:00
Fiorentina a caccia dell'intesa con il Sassuolo per Lirola. L'evoluzione della trattativa al ritorno dagli USA - during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.
during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.
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Secondo La Nazione, la Fiorentina cerca l'intesa definitiva per Pol Lirola del Sassuolo sulla base di 11 milioni che potrebbero arrivare con i bonus a 13. Questa trattativa potrebbe evolversi una volta che i viola ritornano dalla tournée americana visto che il ds li seguirà.

 

 

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