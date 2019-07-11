Fiorentina a caccia dell'intesa con il Sassuolo per Lirola. L'evoluzione della trattativa al ritorno dagli USA
Secondo La Nazione, la Fiorentina cerca l'intesa definitiva per Pol Lirola del Sassuolo sulla base di 11 milioni che potrebbero arrivare con i bonus a 13. Questa trattativa potrebbe evolversi una volt...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 12:00
Secondo La Nazione, la Fiorentina cerca l'intesa definitiva per Pol Lirola del Sassuolo sulla base di 11 milioni che potrebbero arrivare con i bonus a 13. Questa trattativa potrebbe evolversi una volta che i viola ritornano dalla tournée americana visto che il ds li seguirà.