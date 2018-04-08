"Fiorentina 6 fantastica" sei vittorie consecutive, non accadeva da 58 anni nella storia viola

Fiorentina 6 Fantastica scrive il Quotidiano Sportivo questa mattina. Sei vittorie consecutive collezionate dagli uomini di Pioli che, con questo risultato si porta da sola al settimo posto in classif...

Fiorentina 6 Fantastica scrive il Quotidiano Sportivo questa mattina. Sei vittorie consecutive collezionate dagli uomini di Pioli che, con questo risultato si porta da sola al settimo posto in classifica, anche grazie ai pareggi di Atalanta e Sampdoria di ieri. Prima Benassi e poi Simeone regalano dunque la sesta consecutiva che a Firenze non accadeva esattamente da 58 anni.