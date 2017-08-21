Finito il mercato la missione di Corvino saranno i rinnovi di Federico Chiesa e di Badelj

Come riporta il Corriere fiorentino da settembre l'obiettivo del direttore generale della Fiorentina sarà far firmare i due rinnovi di contratto

A mercato chiuso Corvino lavorerà sul discorso rinnovi. Badelj è in scadenza nel 2018, ma dopo aver cambiato procuratore (adesso è con Lucci) e accettato di restare, potrebbe anche decidere di prolungare. Poi c’è Chiesa con un contratto in essere fino al 2021, ma che guadagna circa 400 mila euro. Nei prossimi mesi, per il gioiello viola, è atteso un aumento.

Corriere fiorentino