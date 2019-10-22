Finito l'effetto dei falsi nueve Chiesa-Ribery, adesso serve un centravanti

Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, finora la coppia Ribery-Chiesa aveva sostenuto e arricchito la squadra ma nelle ultime due gare la Fiorentina ha segnato un solo gol con Milenkovic e sta...

A cura di Redazione Labaroviola 22 ottobre 2019 11:02

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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