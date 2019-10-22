Finito l'effetto dei falsi nueve Chiesa-Ribery, adesso serve un centravanti
Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, finora la coppia Ribery-Chiesa aveva sostenuto e arricchito la squadra ma nelle ultime due gare la Fiorentina ha segnato un solo gol con Milenkovic e sta...
Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, finora la coppia Ribery-Chiesa aveva sostenuto e arricchito la squadra ma nelle ultime due gare la Fiorentina ha segnato un solo gol con Milenkovic e sta faticando molto a trovare il gol. Ieri un accanito tiratore come Chiesa è arrivato alla conclusione una sola volta, sostituito da un Vlahovic che sa bene. Dopo 6 partite di fila con la stessa formazione,adesso ci potrebbero essere dei cambiamenti. Tutti aspettano anche il ritorno di Pedro, che per la prima volta ieri è andato in panchina.