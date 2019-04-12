FINISCE 1-2. LA FIORENTINA PRIMAVERA VINCE LA COPPA ITALIA. DECISIVO BOMBER VLAHOVIC

Coppa che torna a Firenze! Il primo tempo si conclude 0-1 con il rigore conquistato e realizzato da Vlahovic, e tra le polemiche per la sua esultanza. Nell’inizio del secondo tempo arriva il gol di Ra...

Coppa che torna a Firenze! Il primo tempo si conclude 0-1 con il rigore conquistato e realizzato da Vlahovic, e tra le polemiche per la sua esultanza. Nell’inizio del secondo tempo arriva il gol di Rauti, che prova a riaprire la partita. Il Torino riparte forte e colpisce subito due pali nel secondo tempo. I granata si guadagnano un rigore con lo stesso Rauti e rischiano di tornare in partita ma il bomber granata che si presente anche dal dischetto prende il terzo palo della sua squadra. Nel finale Maganjic la chiude in contropiede. La viola torna campione dopo otto anni