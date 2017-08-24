Finalmente torna Chiesa, e Pioli adesso vuole farlo giocare a sinistra. Cosi potrebbe segnare di più

A Milano contro l'Inter è mancato tanto al gioco di Pioli, con Badelj fa alzare il livello tecnico della squadra viola

Federico Chiesa, che assente per squalifica contro l’Inter è mancato tanto. Senza di lui, contro i nerazzurri, la squadra ha faticato a far gioco e a proporre cross per la testa di Simeone.

Con il suo rientro, e quello di Badelj, Pioli conta di alzare il livello tecnico della Fiorentina.

Finora il tecnico lo ha sempre schierato esterno di destra, ruolo che probabilmente ricoprirà anche domenica. In futuro, però, potrebbe giocare anche sulla sinistra perché a Pioli piace molti l’idea di giocare con esterni a “piedi invertiti”. In questo modo Chiesa avrebbe la possibilità di migliorare il suo score personale: l’anno scorso ha segnato 3 gol in campionato, uno in Europa League. Quest’anno punta a migliorare il bottino.

Domenica il sacrificato a fargli posto potrebbe essere Dias, visto che Benassi garantisce equilibrio e più esperienza rispetto al neo arrivato. Confermato, invece, Eysseric che con Chiesa avrà il compito di mandare in gol Simeone.

Corriere fiorentino