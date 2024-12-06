Finalmente Sottil! Dal faccia a faccia con Palladino all’ora della rivincita 

Con l'assenza di Bove è pronto a prendere il posto da titolare

Quel confronto «da uomo a uomo» avuto ormai quasi due mesi fa nelle segrete stanze del Viola Park tra Raffaele Palladino e Riccardo Sottil sta dando i suoi frutti. Il gol con cui mercoledì l'esterno ha dato l'illusione di poter regalare alla Fiorentina i quarti di Coppa Italia non è infatti che l'ultimo gesto tecnico determinante messo a referto dal classe '99, che da fine ottobre è diventato un elemento imprescindibile per lo scacchiere del tecnico. Prima del tiro a giro sfoderato con l'Empoli c'erano stati infatti anche gli assist col Pafos (per l'autorete del 2-0) e a Como (per il raddoppio di Kean), rasoiate che sono solo la punta dell'iceberg di un crescendo che è iniziato dal match con il Genoa.

Nella sfortuna di dover fare a meno di Bove, ecco che Ricky - che nei confronti di Palladino si sente in debito - è pronto a diventare un titolare, confermando di poter essere l'ennesimo fiore all'occhiello uscito negli ultimi anni dal vivaio viola. La riprova già domenica, quando al Franchi arriverà la sua ex squadra, il Cagliari: i sassolini da togliersi dalle scarpe non sembrano essere finiti. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/kean-e-il-giocatore-del-mese-di-novembre-della-serie-a-ricevera-il-premio-prima-di-fiorentina-cagliari/279707/